Олександрійці переймали досвід у експертів з Польщі

26 вересня відбулася зустріч активістів громад Олександрійського району з експертами з Польщі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Експерти з Польщі фінансують проекті по розвитку населених пунктів. На минулорічній зустрічі вивчали соціально-економічні можливості Попельнастої, Нової праги, Головківки, Протопопівки.

Цього року активістів громад навчали писати, створювати, презентувати проекти таким чином, щоб ними хотіли цікавитися і в майбутньому фінансувати. Закордонні експерти радять активістам громад Олександрійського району – максимально використовувати можливості грантодавців.