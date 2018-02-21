Олександрійці поскаржилися голові Кіровоградськоі ОДА на проблему забезпечення інсулінами в Олександрії

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко провів черговий особистий прийом жителів Кіровоградщини. Серед заявників, що звернулися з проханням посприяти у вирішенні проблем, була і жителька Олександрії, як зауважила, що в місті є проблема із забезпеченням інсулінами. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

За її словами проблема полягає в тому, що кошти на ці медичні препарати надійшли лише з Державного бюджету, а це тільки 34% від потреби, решту має забезпечити міський бюджет. В той же час депутати Олександрійської міської ради відповідне рішення не ухвалювали, а отже інсулінозалежні жителі міста не можуть в повному обсязі отримати ліки.

В свою чергу Сергій Кузьменко підтвердив, що відповідна програма фінансується з різних джерел, і запевнив жінку, що інсуліни вона та інші хворі на діабет отримуватимуть, незалежно від того, з яких бюджетів вони закуповуватимуться. Голова Кіровоградської зазначив, що вирішення цього питання на контролі і відповідне рішення депутатами міськради має бути прийняте найближчим часом.