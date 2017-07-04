Олександрійці поскаржилися заступникові голови КОДА Андрію Коломійцеву щодо невідповідності інформаційних табличок на автобусних зупинках

Сьогодні, 4 липня, в Олександрійській районній державній адміністрації відбувся виїзний прийом заступника голови Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева. Попередньо на прийом записалися 22 особи, проте особисто поспілкуватися з Андрієм Олександровичем виявили бажання набагато більше олександрійців.

Серед питань, з якими сьогодні зверталися місцеві жителі, були питання щодо розвитку спорту в нашому місті, пільгового проїзду, підняття тарифів на комунальні послуги та ін.

Так мешканці Олександрії поскаржилися на неякісні спортивні майданчики в більшості олександрійських шкіл: “Ви ж тільки подивіться, в якому стані зараз перебувають спортивні майданчики. Замість відповідного покриття футбольного поля – каміння та грудки, в кращому випадку щебінь. Нікого не цікавить, що на такому полі дитина може травмуватися. А це ж наші діти – це учні олександрійських шкіл. Чому сьогодні ніхто не контролює це питання?”

Мешканці багатоквартирного будинку, що по вул. Зарваницького, 1 звернулися з проханням допомогти розібратися в ситуації, що призвела до заборгованності, як зазначають самі мешканці, через перевитрату теплової енергії в осінньо-зимовий період. Зі слів мешканців, сума оплати за тепло вдвічі виросла саме після того, як в будинку з’явилися пекарня та продуктовий магазин, які ймовірно, також є споживачами теплової енергії.

З питанням пільгового проїзду звернувся учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та пенсіонери, які поскаржилися, що інформаційні таблички на зупинках міського транспорту не відповідають раельному графіку деяких міських рейсів. Люди зазначили, що найбільша невідповідність у графіку руху міського автотранспорту рейсу №12. “Приходиш на зупинку згідно вказаного часу, а автобус хвилин 10 як вже поїхав. Доводиться чекати на інший. А для літньої людини, це не завжди зручно” – обурюється одна із заявниць.

Наразі усі зверення олександрійців зафіксовані письмово та будуть опрацьовані у встановлені законодавством строки.