Олександрійці поспілкувалися з відомим письменником з Дніпра

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Сьогодні, 24 травня, в читальній залі Центральної міської бібліотеки ім. О. Пушкіна відбулася зустріч ­ з Лауреатом та дипломантом  багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів, автором шести  романів і чотирьох збірок оповідань, письменником, твір якого був удостоєний  першої премії представництва ООН в Україні – Дмитром Бондаренко.

На початку заходу Дмитро Бондаренко ознайомив  поціновувачів  української прози зі своїм першим виданням «Корисна порада», після чого поділився своїми життєвими історіями.

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Дмитро Вікторович почав  друкуватися в періодиці з 1999р. Пише українською мовою в жанрі гостросюжетної реалістичної прози. Тематика творів  різноманітна, це «вічна» тема про кохання, ревнощі, сімейні цінності, гроші та злочини. А герої творів –  прості люди, їх життєві потреби та переживання. Багато сюжетів оповідань взяті письменником із власних спостережень  з повсякденного життя, саме тому його творчість викликає неабиякий інтерес у читачів.

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На початку 2017-го року отримав відзнаку «Найкращий письменник року» від дніпровської премії «Артіс  2016», а в  2006 році роман «Сімнадцятий поверх» був удостоєний першої премії представництва ООН в Україні. Як зізнається автор книги, саме роман «Сімнадцятий поверх» є найбільшим його досягненням у творчості.

На сьогоднішній день Дмитро Бондаренко є автором десяти книжок та співавтором трьох збірок, лауреатом і дипломатом багатьох літературних премій в Україні, в тому числі «Гранослов», «Смослоскип» та «Літературна надія Дніпра».

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