Як раніше повідомляв Голос Громади, 27 січня 2017 року о 18:30 на пл. Соборній відбулася Всеукраїнська акція #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.

Так, на захід прийшли олександрійці, які готові були віджатися 22 рази в підтримку воїнів АТО, які повернулися на мирну землю. Врешті, виконавши поставлену задачу естафету передали футбольному клубу “Олександрія”, Кіровоградській ОДА та ГО “Сильна Олександрійщина”. Тому чекаємо на не менш захоплюючі виступи.

Відео надали організатори акції в місті.