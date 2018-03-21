Олександрійці просять міську владу скликати громадські слухання щодо підвищення тарифів у міському транспорті

Відповідне звернення на ім’я міського голови Степана Цапюка надійшло сьогодні, 21 березня, за підписом голови ГО “Думка громади Олександрії” Олександра Кіяшка.

Активіст просить міську владу звернути увагу на незадоволення та обурення мешканців Олександрії щодо питання підвищення тарифів на проїзд у міському автобусному транспорті. У зв’язку з цим, громадська організація звертається з проханням скликати громадські слухання та прийняти відповідне рішення щодо доцільності такого підвищення тарифів.

Нагадаємо, 07 лютого на шпальтах видання “Вільне слово” було подано інформацію щодо розрахунків тарифів на проїзд у міському громадському транспорті, які надані місцевими автоперевізниками, які значно вищі, аніж діючі на сьогодні.