Олександрійці провели в останній шлях журналіста та блогера Руслана Гаврилова

Сьогодні, 7 листопада, о 9:30 Олександрія прощалася з журналістом та автором блогу «Моя Олександрія» Русланом Гавриловим.
Віддати останню шану та попрощатися з журналістом прийшло біля пів тисячі людей.
Серед них: голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко, перший заступник облради Юрій Гугленко, директор ФК «Олександрія» Дмитро Кітаєв, депутати та чиновники міської ради, журналісти з Олександрії та Кропивницького, товариші та знайомі.
Прощання та поховання пройшли в напрузі, жалю та смутку для рідних, друзів та всіх присутніх.
Колеги-журналісти згадують Руслана, як порядну, талановиту, веселу та хорошу людину. Він любив свою справу, завжди був у центрі подій …
Таким він залишиться в наших спогадах.