Олександрійці провели в останній шлях журналіста та блогера Руслана Гаврилова

Сьогодні, 7 листопада, о 9:30 Олександрія прощалася з журналістом та автором блогу «Моя Олександрія» Русланом Гавриловим.

Віддати останню шану та попрощатися з журналістом прийшло біля пів тисячі людей.

Серед них: голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко, перший заступник облради Юрій Гугленко, директор ФК «Олександрія» Дмитро Кітаєв, депутати та чиновники міської ради, журналісти з Олександрії та Кропивницького, товариші та знайомі.

Прощання та поховання пройшли в напрузі, жалю та смутку для рідних, друзів та всіх присутніх.

Колеги-журналісти згадують Руслана, як порядну, талановиту, веселу та хорошу людину. Він любив свою справу, завжди був у центрі подій …

Таким він залишиться в наших спогадах.