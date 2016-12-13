Нещодавно в м. Вінниця відбувся Чемпіонат України з багатоповторного жиму лежачи. В ньому взяли участь і олександрійські спортсмени.

Як повідомляється на сторінці ГО “Сильна Олександрійщина” в соц.мережі Фейсбук, зважаючи на тактичну складову роботи команди було прийнято рішення про те, що не всі спортсмени будуть приймати участь у змаганнях. Так, Олександрію представляли чотири спортсмени організації, а саме Коваленко Євген, який виступав у номінації 75 кг юніори та виборов срібло, Ткач Сергій, який виступав у номінації 75 кг опен та виборов срібло, Шилов Вячеслав, який виступав у номінації 125 кг опен та виборов бронзу і Гучек Артем, який виступав у номінації 150 кг та виборов бронзу.

Поїздка на Чемпіонат пройшла за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка, очільника Кіровоградщини Сергія Кузьменка, депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева, комерційного директора ТОВ “УкрАгроКом” Павла Фесюка, голови Олександрійської РДА Богдана Курупа, директора ФК “Олександрія” Дмитра Кітаєва, приватного підприємства Івана Єгорова та магазину спортивного харчування “Адреналін”.