Олександрійці разом з Президентом заспівали Гімн України

Сьогодні на центральній площі міста відбулася зустріч олександрійців з Президентом України Петром Порошенком, який з робочим візитом цього дня відвідав Кіровоградську область.

Декілька тисяч олександрійців прийшли на захід, аби поспілкуватися з Петром Порошенком, за що, з перших своїх слів, Президент подякував усім присутнім.

У ході свого виступу, Петро Олексійович акцентував свою увагу на розвитку агропромислового напрямку в державі, розвитку ІТ-технологій, а також необхідності навчання молодого покоління спеціалістів у цій галузі, модернізації промисловості та туристичний напрямок.

Крім цього Президент розповів олександрійцям і про розвиток сільської медицини, для прикладу назвавши Приютівську громаду, у якій було збудовано першу в Україні, нову амбулаторію за його програмою реформування сільської медицини.

Наостанок Президент попросив у олександрійців підтримки у впровадженні власної стратегії в реформуванні країни, після чого усі разом заспівали Гімн України.