Олександрійці скаржаться на комунальників, що ті своєчасно не посипають піском тротуари та прохідні ділянки міста

Днями до Олександрії прийшла справжня зима зі снігом та морозом.

Про засніжене місто в перший день снігопаду розповідалося Голосом Громади за посиланням.

На жаль, зимова краса швидко перетворилася на ковзанку – вулиці міста покрилися ожеледицею.

Однак, комунальні служби не своєчасно посипають піском тротуари та двори нашого міста. Деякі з них взагалі не притрушені спеціальною сумішшю й пересування такими ділянками залишається небезпечним.

Олександрійці з обережністю долають слизоту і разом з тим скаржаться на бездіяльність міської влади у боротьбі з ожеледицею.

Сподіваємось, що керівництво Олександрії зверне увагу на вказану проблему та дасть доручення відповідним комунальним службам, які почнуть посипати вулиці та тротуари протиожеледними матеріалами.