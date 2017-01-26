На перехресті між проспектом Соборним та вулицею Першотравневою, що біля Палацу урочистих подій, спостерігалися перебої у функціонуванні світлофорів. Про це кореспондентів Голосу Громади повідомив місцевий житель.

Як відомо жителям міста, не дивлячись на те, що перехрестя знаходиться неподалік Олександрійської міської ради, за останні роки воно стало доволі сумнозвісним через численні дорожньо-транспортні пригодам за участю пішоходів та авто- і мототранспорту. Як раніше повідомляв Голос Громади, олександрійці вже скаржилися на ожеледицю на тротуарах в районі даного перехрестя. Днями ж, крім слизького “спуску” на проїжджу частину водіям та пішоходам додалося проблем – на перехресті перестали працювати світлофори, які просто миготіли жовтим кольором і вдень, і вночі.

Таким чином, на і так досить “небезпечній” частині шляху пішоходи та водії кілька днів піддавалися ще більшій небезпеці, так як світлофори не працювали саме в період підвищеної слизькості.