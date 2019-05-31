Олександрійці тепер можуть купувати автобусні квитки зі знижкою через онлайн-банкінг

В Україні запустили продаж автобусних квитків зі знижкою 10% у разі купівлі через мобільний банк Privat24 та оплати за допомогою карток Mastercard ПриватБанку, про це «ГолосГромади» повідомила інформслужба обласного відділення ПБ у своєму прес-релізі.

Пільговий продаж квитків на автобус діє з травня до кінця червня. Щоб отримати гарантоване повернення 10% вартості квитків, потрібно зареєструватися на сайті кешбеку

Як повідомили в ПриватБанку, який разом із Mastercard став організатором акції, лише за останній рік кількість українців, які купують квитки на автобус тільки через інтернет- і мобільний банк, збільшилася вдвічі – до 36 000 осіб у квітні 2019 року. Жителі Кіровоградщини за чотири місяці минулого року придбали онлайн1618 автобусних квитків, а вже за чотири місяці нинішнього року – 4420.

Автобусні каси в мобільному Privat24 працюють у розділі «Транспорт». Можна вибрати найбільш зручний маршрут, час поїздки та перевізника – уся необхідна інформація доступна на екрані.

Квитковий сервіс банку дає можливість купувати автобусні квитки більшості провідних перевізників України: Ecolines, «Автолюкс», «Гюнсел», «ОДРІ», «ЄвроКлуб» та інших, а також за допомогою спеціалізованих служб InfoBus і Busfor. ПриватБанк є першим в Україні, хто забезпечив продаж квитків онлайн на автобусні рейси більшості автовокзалів.