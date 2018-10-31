Олександрійці тепер можуть оперативно повідомляти поліцію у мережі Telegram

За ініціативи начальника Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області Романа КОЗЬЯКОВА у месенджері TELEGRAM створено групу “БЕЗПЕЧНА ОЛЕКСАНДРІЯ”. Про це «Голос Громади» повідомили вчора на черговому брифінгу в Олександрійському відділі поліції.

Цей он-лайн форум діє з 26 жовтня з метою оперативного обміну інформацією про пригоди та надзвичайні події, які потребують негайного реагування. Стати членом групи може кожен бажаючий.

Повідомлення від абонента повинно містити наступну інформацію:

– суть події,

– точна адреса, де відбувається чи відбулася подія, час;

– фото з місця події (за можливості);

– контактний телефон заявника (для з’ясування обставин)

В форумі бажано не вести переписку на теми, які не стосуються порушень правопорядку, надзвичайних подій чи пригод.

Посилання на форум можна знайти у месенджері соцмережі Facebook, а також безпосередньо на Telegram та приєднатися до групи. Інформація, отримана від мешканців міста, буде реєструваися Олександрійським відділом поліції, після чого по ній проводитиметься перевірка. Схожі групи створені також у Кропивницькому, інших містах Кіровоградщини та України, повідомили у міськвідділі.