Олександрійці успішно виступили на одеському марафоні

Троє бігунів з Олександрійщини боролися за перемогу на традиційному весняному міжнародному марафоні «Самоперевершення» в м.Одесі, повідомляє «Голос Громади».

Це був ювілейний (десятий) марафон під зазначеним девізом, яким щороку відкриває легкоатлетичний сезон місто-герой. У ньому взяли участь більше тисячі бігунів на довгі дистанції з таких країн, як Сполучені штати Америки, Угорщина, Румунія, Польща, Німеччина, Чехія, Росія і звісно ж, українські спортсмени. Крім класичного марафону (42 км 192 м) учасники мали змогу за бажанням спробувати свої сили на півмарафоні (21 км), стаєрській дистанції 10 км і окремо – на дистанції для початківців та юніорів 2 км.

Представники Олександрійщини Олександр Жосан, Сергій Зайченко та Олександр Скічко виступали в особистому заліку. Марафонець з багаторічним досвідом участі у безлічі вітчизняних і міжнародних забігів Олександр Жосан подолав класичний марафон і став бронзовим призером у своїй віковій категорії. Сергій Зайченко, теж маючи чималий досвід, набутий у престижних змаганнях, посів на цій же дистанції сьоме місце. А Олександр Скічко на півмарафоні у своєму віці посів друге місце.

Ми попросили поділитися враженнями, отриманими на забігу, найіменитішого з учасників Олександра Жосана.

Отже, Олександре Карповичу, передусім про досвід. Як відомо, у класичному марафоні є певні неписані традиції: тут, як ніде інде, справедливий олімпійський принцип «Головне – не перемога, а участь». Навіть просто подолавши виснажливі 42 кілометри, не посівши ніякого місця, вважається почесним і кожен марафонець веде власний «послужний список» – лік своїм дистанціям. Скільки їх у вас?

Так і є насправді. Мій «список» налічує вже 64 марафонські дистанції.

Це просто неймовірно… Але ще наскільки відомо, багато з цих подоланих вами дистанцій за протяжністю далеко перевершують «класику» у 42 км: є серед них 60-кілометрові, 100-кілометрові і навіть забіги тривалістю 24 години. А чим запам`ятався одеський?

Від нього у мене особисто дуже гарні враження. Сама по собі атмосфера змагання, цієї багатолюдної спортивної спільноти налаштовує на позитивний лад: уявіть собі, таку масу народу, коли одночасно стартує понад тисячу людей різного віку, але об`єднаних спільним прагненням самовдосконалення – чоловіків, жінок,молоді, підлітків, дітей (між іншим, я знаю, що був марафонець з Німеччини 70-річного віку, а наш земляк з м.Ізмаїл на повному марафоні ще старший – 73 роки)… А навкруги протягом усього забігу стоїть неймовірний підбадьорливий галас «груп підтримки» – слід сказати, одеські уболівальники доволі емоційні і доброзичливі, а це дуже допомагає морально і психологічно на дистанції.

Лише позитивні враження і від організації. Тут було все продумано до дрібниць: і саме змагання, і суддівство, харчування на трасі забігу і після нього, призовий фонд від організаторів та окремо – від ряду спонсорів марафону. Все на найвищому рівні, з усього видно було, що за 10 років одесити не лише набули багатий досвід проведення марафону – вони його щоразу вдосконалюють.

Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати своїм спонсорам, які допомогли мені з участю у одеському марафоні: це ТОВ «УкрАгроКом» та футбольний клуб «Олександрія». А олександрійцям – читачам «Голосу Громади» бажаю також якомога більше позитивних емоцій та перемог як у спорті, так і в повсякденному житті.

