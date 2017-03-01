Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕП) провела п’ятий і останній етап підвищення цін на електроенергію для населення. Як повідомляє офіційний сайт відомства, зміна тарифів відбулася відповідно до прийнятого комісією рішення від 26 лютого 2015 року.

Відповідно до документу, відтепер споживачів буде розподілено на два блоки: тих, що споживають до 100 кВт/год на місяць, і тих, що використали для своїх потреб понад 100 кВт/год. Ціна електроенергії для першої категорії населення становить 0,9 грн за кВт/год, для другої — 1,68 грн за кВт/год.

Слід зазначити, що раніше НКРЕП розподіляв споживачів на три категорії, відповідно до норм споживання: до 100 кВт/год, від 100 до 600 кВт/год, понад 600 кВт/год. Також зменшено рівень першої категорії споживачів для жителів сільської місцевості — зі 150 до 100 кВт/год.