В неділю, 27 травня, Олександрія відсвяткувала свою 272-у річницю з дня свого заснування. Чимало розважальних заходів чекали на олександрійців та гостей міста у цей день. Так в центрі міста на площі Соборній працювала виставка-ярмарок товарів ужиткового мистецтва від місцевих майстрів, де можна було придбати багато цікавих та різноманітніх сувенірів. Усі бажаючі мали змогу зробити еко-тату, сфотографуватися біля різних фотозон та з живими скульптурами, у виконанні акторів з Кременчука та Черкас, переглянути виставку фотографій, взяти участь у майтер-класах з розпису каміння та багато ін. Біля ПК “Світлопільський” любителі вокальної творчості мали змогу продемонструвати свій талант у конкурсі караоке, а на дітей чекала цікава розважальна програма від місцевих аніматорів. Далі пропонуємо переглянути фоторепортаж: