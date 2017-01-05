В понеділок, 2 січня в Олександрії біля памятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий мітинг з нагоди вшанування 108-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Організаторами заходу виступила Олександрійська міська організація ВО «Свобода». Також долучились і прихильники націоналістичного осередку партії. Кількість учасників склала близько 15 осіб, так як захід не було анонсовано в будь-яких ЗМІ.

Учасники дійства традиційно виконали державний гімн України, після чого активіст місцевого осередку націоналістичної партії Віталій Завгородній зачитав для присутніх біографію Степана Бандери.

Також, в ході акції виступили очільник міської «Свободи» Віктор Нечипоренко, та місцеві націоналісти Віктор Богомільчук і Наталія Нечипоренко, які розповіли про героїзм та боротьбу Степана Бандери за Незалежну Україну.