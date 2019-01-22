Олександрійці відзначили День Соборності України (ФОТО)

Сьогодні, 22 січня 2019 року, о 10:00 годині в Олександрії відзначили День Соборності України.

Повідомляє Голос Громади.

Урочистості з нагоди свята проходили біля пам’ятника видатного письменника, поета, художника, політично-громадського діяча та Кобзаря всього українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.

Попри морозний день з нагоди свята зібралися представники міської влади, депутати, мешканці міста, студенти та школярі.

Після привітального слова ведучих відбулося покладання квітів до пам’ятника Тараса Шевченка.

