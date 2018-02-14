Олександрійці відзначили День усіх закоханих

Сьогодні, 14 лютого, у День усіх закоханих олександрійці зібралися на площі Соборній аби відзначити це чарівне свято. На святкові заходи завітали близько 150 чоловік, які мали змогу повеселитися під запальні пісні у виконанні студентів Олександрійського коледжу культури та мистецтв”. Крім артистів з коледжу свої вокальні номери представили солісти народного музичного ансамблю “Криниченька”. Звичайно ж, виконувані пісні були про кохання.

Усім бажаючим олександрійцям ведучі святкого заходу пропонували взяти участь у тематичному конкурсі та назвати найтепліші та найприємніші слова своїм коханим. Усі учасники конкурсу отримали солодкі подарунки.

Поряд із цим на центральній площі міста працювала фотозона для усіх закоханих та бажаючих зробити оригінальні фото з нагоди свята. Також олександрійці мали змогу придбати сувеніри на виставці від місцевих майстрів Hand made.