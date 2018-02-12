Олександрійці вперше уболівали за борців сумо на спартакіаді «УкрАгроКом»

Не дивуйтесь: саме цей екзотичний (а точніше – японський) вид боротьби вперше мали задоволення спостерігати олександрійці у неділю, 11 лютого у міському Палаці спорту. Даним видом організатори вирішили доповнити фінал VIII щорічної спартакіади, який походив того дня між спортивними колективами компанії «УкрАгроКом». Залік перемог і поразок у боротьбі сумо здійснювався між жінками, чоловіки провели показові виступи.

За правилами цієї стародавньої боротьби, у ході поєдинку необхідно виштовхати суперника за межі килима, або повалити його. Захвати за нижню частину тулуба і ноги заборонені. Як можна здогадатись, у сутичці вирішальну роль відіграють силові якості і маса тіла борців. Оскільки сумо, попри хибне уявлення про його простоту, є доволі складним і травмонебезпечним видом, існує спеціальна екіпіровка, яка імітуючи велику огрядність атлетів, у той же час забезпечує їм захист від травмування.

Новація викликала шалений шквал емоцій у глядачів, які азартно підтримували борців і борчинь на килимі.