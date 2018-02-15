Олександрійці вшанували пам’ять учасників бойових дій, що проходили службу на території інших держав

Сьогодні, 15 лютого, в Олександрії відбулися заходи, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також з нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Чимало олександрійців, серед яких представники міської та районної влади, депутати, учні шкіл та студенти навчальних закладів міста, військовослужбовці військової частини 2269 зібралися біля Меморіального комплексу «Воїнам-інтернаціоналістам, загиблим у Республіці Афганістан в 1979-1989 роках», що на площі Героїв Чорнобиля, аби віддати шану усім, хто поклав власне життя у жорстокій війні.

Після нетривалого мітингу-реквієм, хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятника люди вшанували загиблих воїнів, згадавши полеглих поіменно.

Об 11:00 в церкві Святих Федора та Анастасії відбудеться Панахида по загиблим воїнам -інтернаціоналістам.