Олександрійці вшанували пам’ять українського Кобзаря з нагоди 158-ї річниці від дня перепоховання його праху

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Сьогодні, 22 травня, о 9:50 в Олександрії біля пам’ятника Тараса Григоровича Шевченка поряд з гімназією №1 відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку письменника з нагоди вшанування перепоховання Великого Кобзаря 22 травня 1861 року у Каневі на Чернечій горі, повідомляє Голос Громади.

Аби вшанувати генія української нації, поета, письменника, через слово якого козацький народ став відомим всьому світу, на урочисту церемонію завітали: секретар Олександрійської міської ради Олена Богоявленська, депутати міської ради, зокрема члени фракції БПП “Солідарність” Віталій Заріцький та Сергій Ракута, вчителі, місцеві журналісти та мешканці міста.

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Зібравшись біля монумента Шевченка присутні згадали значущість сьогоднішньої дати для України й українського народу, та здійснили покладання квітів до підніжжя пам`ятника Кобзаря.

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