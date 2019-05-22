Олександрійці вшанували пам’ять українського Кобзаря з нагоди 158-ї річниці від дня перепоховання його праху

Сьогодні, 22 травня, о 9:50 в Олександрії біля пам’ятника Тараса Григоровича Шевченка поряд з гімназією №1 відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку письменника з нагоди вшанування перепоховання Великого Кобзаря 22 травня 1861 року у Каневі на Чернечій горі, повідомляє Голос Громади.

Аби вшанувати генія української нації, поета, письменника, через слово якого козацький народ став відомим всьому світу, на урочисту церемонію завітали: секретар Олександрійської міської ради Олена Богоявленська, депутати міської ради, зокрема члени фракції БПП “Солідарність” Віталій Заріцький та Сергій Ракута, вчителі, місцеві журналісти та мешканці міста.

Зібравшись біля монумента Шевченка присутні згадали значущість сьогоднішньої дати для України й українського народу, та здійснили покладання квітів до підніжжя пам`ятника Кобзаря.