Олександрійці вшанували пам’ять загиблих воїнів (ФОТО)

Сьогодні, 21 листопада, в Олександрії пройшли заходи з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи. Покладанням квітів до пам’ятника загиблим воїнам в зоні проведення антитерористичної операції та хвилиною мовчання олександрійці вшанували тих, хто вже ніколи не повернеться з поля бою.

Повідомляє Голос Громади.

Зазначимо, що згідно з указом Президента України Петра Порошенка № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи» від 13 листопада 2014 року, День Гі́дності та Свобо́ди в Україні відзначається щороку 21 листопада.

Також сьогодні о 10.00 ранку біля меморіалу Т.Г.Шевченка пройшла літературно-музична композиція «У їхніх серцях жила Україна», де мешканці міста по завершенні урочистостей поклали квіти до меморіалу поета.