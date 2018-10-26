Олександрійці вшанували подвиг визволителів України

Щороку, 28 жовтня, в нашій державі відзначається як День визволення України від фашистських окупантів. З нагоди 74-річчя цієї історичної події в Олександрії відбувся урочистий захід – покладання квітів до Братської могили героїв ІІ світової війни, повідомляє «Голос Громади».

О 10-й годині перед жителями міста, студентською та учнівською молоддю, представниками громадських організацій, які зібралися там, виступили з урочистою промовою ведучі – працівники міського Палацу культури Тетяна Присяжнюк та Роман Абажей.

«Саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. У ході вигнання фашистських окупантів з України силами чотирьох українських фронтів з1943 по 1944 роки було проведено ряд наступальних операцій. Вони завершилися повним звільненням найзахіднішого регіону теперішньої України – Закарпаття.

Це відбулося завдяки з`єднанню четвертого і першого Українських фронтів Східно-Карпатської бойової операції. 27 жовтня 1944 року був звільнений Ужгород, а 28 жовтня наші війська вийшли на західний кордон України», – зокрема було сказано у виступі.

Після цього присутні вшанували пам`ять загиблих визволителів хвилиною мовчання і під звуки оркестру поклали квіти до пам`ятника на Братській могилі.