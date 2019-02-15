Олександрійці вже з березня зможуть отримати субсидію поштою з доставленням додому

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександр Догаров під час прес-конференції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

За словами посадовця, цього року запроваджено дві моделі виплати житлових субсидій – у грошовій формі з 1 січня та в готівковій з 1 березня. Тож з наступного місяця по травень «Укрпошта» приєднається до процесу монетизації й буде доставляти субсидії населенню.

«Усі, кому призначено субсидію з жовтня 2018 року, отримають у березні готівку для оплати житлово-комунальних послуг за лютий 2019 року. А у квітні – кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за послуги спожиті у квітні», – наголосив держслужбовець.

Кожному споживачеві, який має субсидію Укрпочта доставлятиме повідомлення про те, скільки і яким чином надійдуть кошти субсидії для оплати за житлово-комунальні послуги. Виплата субсидії у грошовій та готівковій формі буде здійснюватися коштом держбюджету.

Для цього субсидіантам необхідно буде обов’язково подати заяву та декларацію до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації будь яким шляхом: особисто, поштою або через відповідний електронний ресурс.

У сільській місцевості прийом заяв здійснюють уповноважені особи сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад. При заповненні заяви є обов’язковим зазначення номеру мобільного телефону заявника. За цим номером буде налагоджена комунікація з отримувачами житлової субсидії.