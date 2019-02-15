Олександрійці взяли участь у заході з вшанування воїнів-інтернаціоналістів

Сьогодні, 15 лютого, в Олександрії провели урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав й відзначення 30-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.
Повідомляє Голос Громади.
В цей особливий день у житті воїнів, які виконували інтернаціональний обов’язок на території 26 країн світу, біля Меморіального комплексу «Воїнам-інтернаціоналістам, загиблим у Республіці Афганістан в 1979-1989 роках», що на площі Героїв Чорнобиля, зібрались місцеві жителі, керівники міста та району, депутати, військовослужбовці військової частини 2269 зібралися для вшанування всіх тих, хто поклав власне життя у жорстокій війні.
З Олександрії до Афганістану було направлено 735 чоловік, з яких 26 наших земляків олександрійського гарнізону загинули.
Ведучі поіменно згадали кожного загиблого…
Люди плачуть в цей день.
Люди палять свічки…
Вони дякують небу, і Богу, і долі.
Вони знають…сьогодні тут не одні.
І на мить замовчавши, дякують долі.
Вони вставши змовчать, затамують дихання.
І вшанують пам`ять загиблих в Афгані
І це буде хвилина. Хвилина мовчання
І це будуть секунди сумні.
Після цих слів ведучих всі присутні в знак вшанування світлої пам`яті загиблих, які загинули під час виконання інтернаціоналістичного обов`язку, схилили голови і вшанували їх хвилиною мовчання й здійснили покладання квітів до меморіалу.