Олександрійці взяли участь у заході з вшанування воїнів-інтернаціоналістів

Сьогодні, 15 лютого, в Олександрії провели урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав й відзначення 30-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Повідомляє Голос Громади.

В цей особливий день у житті воїнів, які виконували інтернаціональний обов’язок на території 26 країн світу, біля Меморіального комплексу «Воїнам-інтернаціоналістам, загиблим у Республіці Афганістан в 1979-1989 роках», що на площі Героїв Чорнобиля, зібрались місцеві жителі, керівники міста та району, депутати, військовослужбовці військової частини 2269 зібралися для вшанування всіх тих, хто поклав власне життя у жорстокій війні.

З Олександрії до Афганістану було направлено 735 чоловік, з яких 26 наших земляків олександрійського гарнізону загинули.

Ведучі поіменно згадали кожного загиблого…

Люди плачуть в цей день.

Люди палять свічки…

Вони дякують небу, і Богу, і долі.

Вони знають…сьогодні тут не одні.

І на мить замовчавши, дякують долі.

Вони вставши змовчать, затамують дихання.

І вшанують пам`ять загиблих в Афгані

І це буде хвилина. Хвилина мовчання

І це будуть секунди сумні.

Після цих слів ведучих всі присутні в знак вшанування світлої пам`яті загиблих, які загинули під час виконання інтернаціоналістичного обов`язку, схилили голови і вшанували їх хвилиною мовчання й здійснили покладання квітів до меморіалу.