Олександрійці, які страждають від ганебного ставлення на роботі, будуть захищені законом

Мо́бінг — систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитета, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.

Аби протидіяти мобінгу (цькуванню) на роботі, депутати ВР пропонують штрафувати на суму від 850 до 1700 грн (це 50-100 мінімальних доходів громадян). Зокрема й можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт HR ліга.

За повторне цькування штраф збільшується й становить від 1700 до 3400 грн (100-200 мінімальних доходів). Крім цього будуть карати при нанесених працівнику психічних або фізичних страждань.

В будь-який момент сторони можуть врегулювати свої відносини й запобігти мобінгу на роботі.