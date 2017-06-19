Олександрійські роботодавці, які створили робочі місця для працевлаштування людей з інвалідністю, розповіли про умови та оплату праці, а також вимоги до претендентів на вакансії під проведення ярмарку вакансій, що відбувся в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості. Про це Голосу Громади повідомила заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Т.Балдачевська.

Серед роботадавців, що запропонували вакансії КП «Благоустрій» (двірник, озеленювач), МП «Неємія» (двірник), ТОВ «Олександрійський рудоремонтний завод» (прибиральник виробничих приміщень), МКЛПУ – стоматполіклініка (лікар-стоматолог), Наркологічний диспансер (сестра медична) та Олександрійський РБК (методист).

У підсумку заходу 2 людини з інвалідністю по закінченню ярмарку вакансій направлені на підприємства для співбесіди безпосередньо на робочому місці.