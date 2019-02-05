Олександрійці з нетерпінням чекають на відкриття оновленого сучасного кінотеатру (ВІДГУКИ та КОМЕНТАРІ)

Наразі продовжує тривати ремонт у приміщені колишнього Олександрійського кінотеатру «Жовтень».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіно Club у Facebook.

«Будівництво йде за графіком. Закінчили перший етап: нова покрівля, фасад, бетоні перекриття, підсилений фундамент. Рухаємося далі» – йдеться на сторінці інформатора.

Мешканці Олександрії з нетерпінням чекають на скоріше завершення ремонтних робіт й відкриття оновленого та сучасного кінотеатру. Про це свідчать відгуки та коментарі олександрійців.



