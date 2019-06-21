Олександрійці з обмеженими фізичними можливостями можуть отримати сучасні електроколяски

Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради отримало завдання обстежити побутові умови життя людей з обмеженими фізичними можливостями, взяти на облік тих громадян, які користуються спеціальними візками (інвалідними колясками), або потребують їх та передати цю інформацію міській владі, повідомляє «Голос Громади».

Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету міськради. Як зазначив міський голова Степан Цапюк, зараз є можливість забезпечити олександрійців з обмеженими фізичними можливостями сучасними візками з електричним приводом замість застарілих колясок, які приводяться в рух механічним способом. Слід зазначити такий анахронічний засіб пересування є важким і потребує значних фізичних зусиль самого користувача-інваліда, або ж взагалі унеможливлює користування візком без допомоги сторонньої (фізично здорової) людини, родича інваліда тощо.