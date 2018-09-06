За спалювання листя олександрійцям доведеться сплачувати штрафи

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Наразі, у зв’язку з завершенням дачного сезону, з цього тижня розпочалися посилені рейди щодо виявлення порушників. Протягом 4 вересня інспекторами муніципальної поліції було складено п’ять адміністративних протоколів за спалювання сміття в районі 8-ї школи, районної лікані, Перемозького та 15-го мікрорайоннів.

Рейди, з виявлення порушників, які спалюють суху рослинність і листя, будуть проводитись до кінця осені.

Сума штрафу за спалювання листя та іншого сміття складає: з громадян до 1360грн, суб’єктів підприємницької діяльності до 1700грн.