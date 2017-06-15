Олександрійці зайняли призове місце у фестивалі юних пожежних (Фото)

Вчора, 14 червня, в Кропивницькому відбувся обласний етап фестивалю дружин юних пожежних в якому взяли участь переможці зональних-місцевих етапів конкурсу – команди «Viva Вікторія» з Долинської, Бобринецький «Фенікс», «Звичайні люди» з міста Світловодськ, «Полум’я», «ЦЗГТДЮПР» Гайворонського району, «ПожDEPO» Кіровоградського району та команда «Полум’я» з міста Олександрії. Всі вони зібрались в обласному центрі, щоб визначити кращу з найкращих команд нашої області.

Перший етап відбувся на сцені обласної філармонії де учасники продемонстрували свої здібності в акторській, хореографічній, вокальній майстерності, знайшли для себе яскраві образи та показали вміння влучно жартувати. Крім того, слід відзначити високий рівень згуртованості колективів та єдність у прагненні виступити якнайкраще. Далі ж два конкурси – «Візитка» та «Домашнє завдання» виявили таланти школярів саме у творчих пошуках індивідуального стилю кожної команди, її родзинки та самобутності.

Крім творчих завдань, на першому етапі було проведене практичне змагання: конкурс «Медичний» визначив рівень знань юних пожежних з медичної справи. Представник від кожної команди мав дати відповіді на 10 тематичних запитань та виконати 1 практичне завдання, пов’язане із наданням першої долікарської допомоги «потерпілому». Святкового настрою глядачам та учасникам фестивалю додавали виступи дитячих творчих колективів Кропивницького «Росинка» та «Антарес».

Другий етап фестивалю традиційно було проведено на базі Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. Тут на спеціально підготовлених майданчиках учасники демонстрували практичні вміння розпізнавати їстівні й отруйні ягоди та гриби, влучати у ціль струменем води з пожежного рукава, в’язати спеціальні вузли та надавати допомогу «потопаючому».

Завершились конкурси та настала вирішальна мить: нагородження найкращих команд. Перше місце виборола команда «Viva Вікторія» з Долинської, другими стали гості з Бобринця, і третє місце посіла команда з Олександрії.