Олександрійці зайняли призове місце у фестивалі юних пожежних (Фото)

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Вчора, 14 червня, в Кропивницькому відбувся обласний етап фестивалю дружин юних пожежних в якому взяли участь переможці зональних-місцевих етапів конкурсу – команди «Viva Вікторія» з Долинської, Бобринецький «Фенікс», «Звичайні люди» з міста Світловодськ, «Полум’я», «ЦЗГТДЮПР» Гайворонського району, «ПожDEPO» Кіровоградського району та команда «Полум’я» з міста Олександрії. Всі вони зібрались в обласному центрі, щоб визначити кращу з найкращих команд нашої області.

Перший етап відбувся на сцені обласної філармонії де учасники продемонстрували свої здібності в акторській, хореографічній, вокальній майстерності, знайшли для себе яскраві образи та показали вміння влучно жартувати. Крім того, слід відзначити високий рівень згуртованості колективів та єдність у прагненні виступити якнайкраще. Далі ж два конкурси – «Візитка» та «Домашнє завдання» виявили таланти школярів саме у творчих пошуках індивідуального стилю кожної команди, її родзинки та самобутності.

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Крім творчих завдань, на першому етапі було проведене практичне змагання: конкурс «Медичний» визначив рівень знань юних пожежних з медичної справи. Представник від кожної команди мав дати відповіді на 10 тематичних запитань та виконати 1 практичне завдання, пов’язане із наданням першої долікарської допомоги «потерпілому». Святкового настрою глядачам та учасникам фестивалю додавали виступи дитячих творчих колективів Кропивницького «Росинка» та «Антарес».

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Другий етап фестивалю традиційно було проведено на базі Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. Тут на спеціально підготовлених майданчиках учасники демонстрували практичні вміння розпізнавати їстівні й отруйні ягоди та гриби, влучати у ціль струменем води з пожежного рукава, в’язати спеціальні вузли та надавати допомогу «потопаючому».

Завершились конкурси та настала вирішальна мить: нагородження найкращих команд. Перше місце виборола команда «Viva Вікторія» з Долинської, другими стали гості з Бобринця, і третє місце посіла команда з Олександрії.

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