Олександрійці здобули 19 медалей на Чемпіонаті України з кікбоксингу

У м.Рівному нещодавно пройшов відкритий Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед школярів.

У змаганнях взяли участь 533 спортсмена з 16 областей України, м.Києва та Республіки Молдова. Кіровоградську область представив ПСК «Захист».

Боксували наші спортсмени у розділах: лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт та лоу-кік.

За результатами чемпіонату олександрійці вибороли 12 золотих, 3 срібних і 4 бронзових медалей, посівши друге загальнокомандне місце із сорока спортивних клубів.

У розділі лайт-контакт в своїх вікових / вагових категоріях І-ші місця посіли Толстой Ілля та Бондаренко Данило.

У розділі кік-лайт в своїх вікових / вагових категоріях перші місця здобули Толстой Ілля і Бондаренко Данило; ІІІ місце одержав Ворона Нікіта.

У розділі фул-контакт в своїх вікових / вагових категоріях перемогли Бондаренко Михайло, Кудря Максим, Дерев’янко Максим, Гаврюшенко Сергій, Більчич Микита; другі місця посіли Мохонько Назар, Білий Кіріл; ІІІ місце – Рубан Максим.

У розділі лоу-кік у своїх вікових / вагових категоріях перші місця вибороли Бондаренко Михайло, Білий Кіріл, Більчич Нікіта; ІІ місце – Гаврюшенко Сергій; треті місця посіли Мохонько Назар та Кудря Максим.

Збірну команду ПСК «Захист» підготували тренери С.Торожнюк, А.Ярошевський, О.Кравченко та А.Скрипник.