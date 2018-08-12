Вчора, 11 серпня, неподалік села Головківка Приютівської ОТГ відбулися змагання з кантрі-кросу.

В категорії solo взяли учасит 22 мотогонщика, серед яких по 4-ри спортсмени з Харкова та Кременчука, по 2-ва з Одеси, Запоріжжя, Градіжська, Горішніх Плавнів та по одному спортспену з Олександрії, Дніпра, Житомира та Кривого Рогу.

В результаті гонки призові місця вибороли – Сергій Діденко з Кременчука – 1 місце, за що отримав головний приз 10 тисяч гривень та кубок, Олександр Скічко – 2 місце, кубок та 6 тисяч гривень, і Руслан Ефремян з Харкова, здобув третє місце та 4 тисячі гривень.

В змаганнях на квадроциклах зареєструвалися лише 4-ри учасники. В результаті змагань – призові місця вибороли два представника Кременчука, перше місце здобув Євген Федотов, друге – Сергій Діденко, а третю сходинку пядесталу посів Михайло Цвєтков з Олександрії.