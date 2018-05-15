13 травня в Києві відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання «Євро Марафон – 2018» («Kyiv Evro Marathon 2018»). Мета цього широкомасштабного заходу – святкування Дня Європи, зміцнення туристично привабливого іміджу України, розвиток масового спорту, стимулювання досягнень з бігу на довгі дистанції в Україні.

Регламент змагань складався на основі статутів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААF), Європейської Асоціації легкої атлетики (ЕАА), Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ). Програма передбачала забіги на дистанції для дорослих – повного марафону (42 км 195 м), півмарафону (21 км 97 м), марафонську естафету а також 12 км, 6 км, «благодійна миля» (допускалися учасники віком від 12-ти років) та забіг для найменших – Kids Run 100 м, у цій стометрівці могли взяти участь бігуни віком від 4-х років.

У міжнародних змаганнях взяли участь четверо олександрійських бігунів: Володимир Скоробогач, Олександр Сядро, Олександр Жосан (бігли повний марафон 42 км 195 м) та Костянтин Жосан (півмарафон 21 км 97 м). Всі вони успішно подолали заявлені дистанції з гарними результатами.

Своїми враженнями з «Голосом громади» поділився постійний учасник, неодноразовий переможець і призер вітчизняних та міжнародних марафонських змагань Олександр Жосан:

«Такі заходи кожного разу вражають своєю масовістю. І київський Євромарафон не став винятком: лише у повному марафоні взяли участь понад 500 бігунів, не рахуючи учасників інших дистанцій. Столичні організатори, маючи гарний досвід у проведенні масових забігів, виконали все на найвищому рівні: маршрутизація траси, безпека учасників, пункти харчування, атрибутика, призи і нагороди, церемонії відкриття, нагородження переможців і призерів та закриття змагань – все справді відповідало міжнародним вимогам. «Географія» учасників дійсно була досить широкою: крім того, що у Києві, як відомо, навчається у вишах багато іноземної молоді і багато хто з цих людей не оминули можливості випробувати себе у бігу на довгі дистанції, представляючи таким чином свої країни, так ще спеціально на Євромарафон прибули спортсмени з Німеччини, Польщі та інших держав. Я особисто чув, що тільки з Греції (з Афін) до Києва на цей захід прилетіла делегація учасників та уболівальників у кількості 30-ти чоловік. Не зіпсував задоволення навіть короткочасний, але доволі інтенсивний дощ, який раптом пройшов під час забігу. І скажу вам, все це варте зусиль на підготовку до змагань, на переїзд до місця їх проведення. Справа навіть не в нагородах: коли ти біжиш чистими і гарними, по-весняному зеленими вулицями столиці в оточенні ось такої єдиної спортивної спільноти, під музику, що всюди лунає з гучномовців, під оплески і підбадьорюючий гамір уболівальників – ці враження важко передати словами!»

Слід додати, що цього разу в участі у змаганнях Олександру склав компанію його син Костянтин, якого досі в Олександрії та за її межами знали, як успішного спортсмена з мотогонок. У Костянтина легкоатлетичні змагання – перша спроба, так би мовити, дебют. Але він відразу ж «замахнувся» на серйозну дистанцію – півмарафон, який впевнено і подолав. Будемо сподіватись на нові успіхи на марафонських дистанціях Костянтина та інших наших бігунів.