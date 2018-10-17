Олександрійці зможуть оформити біометричний паспорт з урахуванням певних змін

Уряд оголосив про нові зміни щодо порядку оформлення паспорта громадянина України. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Відтак, громадяни України мають право змінити свій «старий» паспорт на біометричний (у формі ID–картки) у будь-який час, хоча дана процедура не є обов’язковою.

Відповідно до закону, всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії. Наголошується на тому, що вклеювання фотокартки при досягненні 25 чи 45 років є обов’язковим. Якщо особа не звернеться у відповідну службу на протязі місяця, то паспорт у формі книжечки підлягає заміні на ID–картку.