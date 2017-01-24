Жителі Олександрійщини та всієї Кіровоградщини зможуть отримати субсидію на вивезення рідких нечистот. Про це під час апаратної наради вчора, 23 січня 2017 року повідомив Олександр Догаров, керівник департаменту соцзахисту Кіровоградської області.

За словами посадовця, наразі в області проводиться активна робота щодо запровадження цього нового виду комунальної послуги. Особливо вона має зацікавити жителів приватного сектору.

Крім цього, Догаров зазначив, що на одну родину буде передбачено в середньому чотири куба на вивезення рідких відходів.