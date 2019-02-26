Олександрійці зможуть спостерігати за порушеннями на виборах за допомогою системи онлайн-моніторингу

Систему онлайн-моніторингу за порушеннями на виборах Президента України запускає Міністерство внутрішніх справ на своєму сайті.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт LB.ua.

Система онлайн-моніторингу являється ще одним рівнем стандарту відкритості під час передвиборної кампанії. Міністр МВС України Арсен Аваков запевнив , що з її допомогою кожна людина може спостерігати онлайн всі деталі, аж до кожної виборчої дільниці.