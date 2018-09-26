Олександрійці знову перші

На минулому тижні з 20 по 22 вересня проходив ХХIII туристсько-спортивний зліт працівників освіти нашої області, учасниками якого стала 21 команда з усієї Кіровоградщини. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Наше місто Олександрію представляли: Віктор Корнієнко – вчитель біології НВК «ЗНЗ I-III ст. №9», Балашенко Аліна – вчитель фізичного виховання ЗНЗ №7, Ломака Олександр – вчитель хімії ЗНЗ №2, Татарін Артем – вчитель фізичного виховання, керівники гуртків БДЮТ мажаєв Андріан і Совенко Володимир.

Педагоги брали участь у змаганнях на дистанції у спортивному орієнтуванні та виконували різні туристично-спортивні завдання.

Кращі результати мала команда з Олександрії, яка зайняла І місце.