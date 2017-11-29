В черговий раз столиця України приймала відкриті міжнародні змагання зі спортивного танцю “Kyiv Open 2017”, що 22 роки поспіль відбуваються у головному спортивному університеті нашої країни – Національний університет фізичного виховання і спорту України!

На змагання прибули найсильніші танцювальні пари з багатьох країн світу та усіх куточків України, серед яких і наша олександрійська пара хореографів. Міжнародний суддівскій склад, до якого увійшли легенди бального танцю Германіі, Англії, Італії, Фінляндії та США, подарували особливий настрій усім участникам змагань!

Молодий танцювальний дует з Олександрії Азаров Нікіта та Пірховська Єва гідно представили наше місто на цих престижних змаганнях! Діти змагалися у латиноамериканській програмі серед дітей до 14 років у двох вікових категоріях “Junior 1 Rising Stars”, посівши 8 місце з 40 учасників, та “Junior 1 Open”, виборовши 13 місце серед 28 учасників! Хоча сам дует є молодшим за віком для цих категорій, але вже показує дуже високий рівень майстерності та впевнено виборює найвищі місця у своїх конкурентів!

Нагадуємо, що діти є вихованцями танцювальної студії “VIVA Dance Sport Studio” під кірівництвом профессійної танцювальної пари Валерія Шохіна та Віри Літвінової. Як кажуть самі тренери пари, дітей такого рівня як Нікіта та Єва дуже мало у нас в Україні, тому надалі, для розвитку у цьому виді спорту, змагатися тільки на Україні їм недостатньо! Потрібно якнайчастіше виїзжати за кордон та приймати участь у престижних змаганнях Світу! Одним з таких є Блекпульский фестиваль – Англія, куди і мріють потрапити юні танцюристи вже у квітні 2018 року!

Зараз Нікіта та Єва продовжують готуватись до змагань, адже попереду міжнародний турнір у Санкт-Петербурзі “Crystal ball” та у Києві ” Star Light 2018 Grand Prix Cup”! Тож побажаємо успіху юним танцюристам та їх тренерам!