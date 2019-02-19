Олександрійців бентежить стан тротуарної плитки на площі Соборній, яка купувалась зі значним гарантійним терміном витримки (ВІДЕО)

В мережі Фейсбук місцевий мешканець виклав видео, на якому видно суттєві пошкодження й крихкість нещодавно укладеної тротуарної плитки на головній площі у центрі міста.

Повідомляє Голос громади з посиланням на сторінку Типічна Олександрія у Facebook.

При покупці даної плитки надавався гарантійний термін на 15 років, з який ще й 5 не пройшло, а маємо таку неприємну картину.

«Гарантия ей 15 лет, покупаем в Броварах под Киевом. Цена такая же, как и здесь, но здесь она кустарным способом, а там делается качественно, – сказал городской голова С. Цапюк» – йдеться у повідомлені.