Олександрійців грабують і ошукують: кримінальні події тижня

Житель нашого міста минулих вихідних виявив пошкодження навісного замка свого гаража, який розташований у кооперативі №6. Як з`ясувалося, з приміщення зникли чотири автомобільні диски, комплекти літніх та зимових покришок, велосипед «Україна», слюсарні тиски і 80-літрова металева ємність. Про це а також деякі інші види майнових злочинів, які мали місце у місті протягом минулого тижня, повідомила інспектор Олександрійського відділу поліції Оксана Михно.

Інший олександрієць звернувся до поліції з заявою про те, що з його гаража у кооперативі №9-а було викрадено зварювальний апарат. Злодій також пошкодив навісний замок на воротах. Зазначається, що в одному з даних випадків правоохоронцям вдалося вилучити відбитки пальців ймовірного злочинця, слідство триває. До речі, у багатьох з гаражних злочинів, які мають місце останнім часом, проглядається схожий почерк: наприклад, лише минулого тижня повідомлялося про аналогічну крадіжку з гаража 6-го кооперативу зварювального апарата.

Сталася також і схожа на попередні квартирна крадіжка: 35-річна місцева жителька повідомила поліцію про те, що наприкінці минулого тижня невідома особа вночі, віджавши вікно, проникла до її квартири по вул. Дзержинського і викрала звідти гроші у сумі 3500 гривень.

Від таких же дій постраждав і 23-річний олександрієць, з автомобіля якого, внаслідок пошкодження злочинцем замка водійських дверей вночі було вкрадено автомагнітолу, два динаміки, дзеркало заднього виду та акумулятор. За даними фактами порушені кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Не поменшало випадків шахрайств, повідомляють правоохоронці. Лише минулого тижня їх сталося декілька. Так, олександрійка 1981 року народження за оголошенням, розміщеним в мережі інтернет, вирішила придбати значну партію овочів. Вона перерахувала на вказаний в оголошенні рахунок обумовлені 7 тисяч гривень, але товар досі не отримала. «Продавець», правда, ще якийсь час перебував на зв`язку, але вже за два дні після отримання коштів «абонент став недоступним».

А 53-річний олександрієць майже два тижні сподівався на чесність такого ж невідомого лжепродавця з інтернету. Ще 13 березня він перерахував на вказаний у об`яві рахунок свої кровні 3200 гривень за нібито кузов для свого автомобіля, який так і не отримав. Звернувся до поліції ошуканий чоловік 26 березня, хоча зв`язок з «продавцем» у нього перервався незабаром після оплати. За даними фактами порушені кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 ККУ «Шахрайство», яка передбачає покарання до 3-х років обмеження волі. Проводяться оперативно – розшукові заходи по встановленню осіб, винних у скоєнні такого виду злочинів, – запевняє поліція.

Всього минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 346 звернень громадян, з яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 68.