Олександрійців навчатимуть спокою під час публічних виступів

Завтра, 7 червня о 18:00 в Олександрійському районному будинку культури відбудеться майстер-клас з акторської майстерності від режисера, члена міжобласного відділення національної спілки театральних діячів України Ольги Косогоренко. Про це кореспондентів Голосу Громади повідомила директор будинку культури Юлія Єлсукова.

В програмі майстер-класу вправи на увагу, сценічне дихання, взаємодія сценічного дихання і уваги. Окрім цього, отримані навички допомагають не хвилюватися під час виступів перед аудиторією, стати більш комунікативними та розкутими.

Майстер-клас розрахований на всіх, хто хоче спробувати щось нове в своєму житті. Для участі в акторському майстер-класі необхідно мати при собі зручне змінне взуття. Вік 14+.

Дорослий квиток – 20 грн., школярі, студенти – 10.