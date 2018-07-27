Олександрійців попереджають про нові схеми кібершахрайства

Нещодавно в мережі Instagram з`явилися такі собі «опитування» GIVEAWAY 2018 начебто від імені ПриватБанку або українських держорганів з обіцянками виплат грошових призів. Про це повідомила «Голосу Громади» прес-служба банку. Вона ж застерігає: ПриватБанк ніколи не проводив опитувань з розіграшем грошових призів через соціальні мережі чи будь-які сторонні інтернет-сайти, відповідно такі дії в Instagram є фейковими та проводяться шахраями з російських акаунтів.

Насправді дана «акція» має такий вигляд: під приводом отримання грошового виграшу шахраї пропонують інтернет-користувачам переказати певну суму грошей для «підтвердження» грошового приза, який вони нібито виграли, після чого зібрані кошти виводяться на особисті рахунки шахраїв. Шахраї збирають ці платежі, як правило, через російські платіжні агрегатори, такі, як SimplePay або WalletOne.

Незважаючи на те, що нова шахрайська схема не така вже й хитромудра, за даними служби безпеки банку, перші звернення постраждалих від шахраїв клієнтів були зафіксовані ще у червні. Для запобігання дій шахраїв банк звернувся до всіх платіжних сервісів, за допомогою яких шахраї збирають гроші, з вимогою блокування незаконних операцій і використання карток українських банків у шахрайських схемах. Також Приватбанк звернувся з відповідною заявою до кіберполіції. А про справжні акції ПриватБанку завжди можна дізнатися на його офіційному сайті, зазначає прес-служба.