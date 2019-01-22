Олександрійців вразив документальний фільм про медиків-волонтерів (ФОТО)

В художній галереї Vash Art, що в Олександрії, на вул. Чижевського, 8, пройшов показ документального кіно «Хоттабич і його команда», повідомляє «Голос Громади».

Фактично це було продовження роботи клубу любителів документального кіно, який діяв завдяки олександрійським організаторам протягом літа-осені минулого року у рамках програми «Docudays UA “Канікули з користю” за підтримки Національного Фонду Демократії. І вищезгаданий фільм – перший у новому році, який демонструвався в галереї.

Незважаючи на оманливу назву та вигадані прізвиська героїв (Хоттабич, Мерлін, Шаман та ін.), стрічка не має нічого спільного з казковими сюжетами. Насправді це півгодинна розповідь про цілком реальні і суворі будні волонтерських екіпажів екстреної медичної допомоги, які від самого початку воєнних часів на Донеччині працюють у найнебезпечніших точках – на передовій, на лінії зіткнення, рятуючи поранених бійців.

У гарячому і кривавому 2014-му команда була створена з двох екіпажів – автомобілів з бригадами медиків їхнім координатором Іллею Лисенком, на прізвисько Хоттабич. Схоже, таке ймення він отримав не лише за свою колоритну бороду східного зразка: це надзвичайно харизматична і цілеспрямована особистість, наділена талантом переконувати, скеровувати у потрібний напрямок, вести за собою людей. І при цьому байдуже, що колись раніше, у мирний час, сталевар за фахом та фінансовий директор І.Лисенко не мав жодного відношення до медицини – інший час та почуття совісті і обов`язку визначили для нього інші пріоритети…

Згодом «Хоттабич та його команда» розширились у цілу службу – EMC ASAP (розшифровується як «екстрена медична служба – настільки швидко, наскільки можливо»). На екрані її працівники-волонтери (донеччани, луганчани, жителі інших регіонів України – чоловіки і жінки) діляться короткими, але такими, що навряд чи залишать когось байдужим, історіями зі своїх буднів. Ось жінка-парамедик, киянка, веде автомобіль швидкої допомоги і не відриваючи погляду від дороги, розповідає на камеру: «Це «дорога смерті», її треба проїхати якомога швидше, бо вона прострілюється терористами. Ми якось їхали і по нас почали прицільно «класти» міни, хоча всім добре видно, що ми – швидка допомога…»

Головне завдання служби – якомога швидше доставити поранених з зони ураження в тил, до кваліфікованих військових медиків-спеціалістів, надавши при цьому бійцю екстрену допомогу. І як розповів один з наступних співрозмовників команди Хоттабича, робити це доводилося іноді і по той бік лінії розмежування, під дулами ворожих автоматів…

Перегляд фільму викликав жваве обговорення глядачів. Модератором показу була олександрійська студентка, незмінний волонтер всіх мистецьких заходів галереї Дарина Чітадзе. Слід також зазначити, організатор показу, член Спілки митців Олександрійщини Тетяна Тарасенко підійшла до теми глибоко продумано, запросивши на перегляд цікавих співрозмовників: учасника АТО; матір курсанта військового училища, який разом з кількома іншими однокурсниками пішов служити контрактником в зону ООС; психолога, котрому доводилося працювати з реабілітації учасників АТО; досвідченого медика швидкої допомоги, яка також не лише з чужих розповідей знає про проблеми людей, які ковтнули лиха у війні, розв`язаній Росією на сході України. Їхні розповіді та коментарі до фільму вразили глядачів, напевне, ще більше, ніж сам фільм. Пані медичний працівник, розповідаючи різні, відомі їй вражаючі історії, пов`язані з гібридною війною, раз у раз витирала сльози; у декого з її слухачів сльози також наверталися на очі…

Фільм варто переглянути всім без винятку, він демонструвався на Міжнародному фестивалі документальних фільмів і є доступним у мережі інтернет. І ще один дуже важливий момент, на якому наголошують автори стрічки: вищезгадана волонтерська швидка допомога – автомобілі, медичне оснащення, інше матеріальне забезпечення – створювалася у 14-му році виключно на благодійні пожертвування громадян. І на жаль, відтоді для команди Хоттабича, яка за ці роки врятувала не одну сотню безцінних життів чиїхось батьків, сині і братів, у матеріальному плані мало що змінилося: як і раніше, вона гостро потребує добровільної допомоги (на одному з кадрів фільму відображено фінансовий баланс витрат і надходжень фонду Хоттабича – як видно, він від`ємний). Отож автори фільму закликають всіх небайдужих громадян надати допомогу команді у будь-якому розмірі: відчайдушні, мужні медики-рятівники цієї команди як і раніше, потрібні на передовій. Для контакту Хоттабича легко можна знайти у мережі Фейсбук «Илья Джонович Лысенко, Хоттабыч».

