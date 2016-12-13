Як повідомляє сайт міськради, 15 грудня 2016 року о 17:00 в приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи за адресою пл. Соборна, 6 відбудуться громадські слухання.

Планують розглянути 2 важливих питання: про проект програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2017 рік та про проект бюджету міста Олександрії на 2017 рік.

На захід запрошують депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, голів інститутів громадянського суспільства та усіх жителів міста.