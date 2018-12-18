Олександрійців запрошують на Новорічний майстер-клас

Напередодні Новорічних свят олександрійців запрошують до Олександрійського районного будинку культури на зустріч і майстер-клас з Вітою Войтенко з виготовлення Новорічно-різдвяного вінка – особливого новорічного елементу й прикраси.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійського районного будинку культури.
Зустріч відбудеться 21 грудня о 16:00 за адресою вул. Діброви 27.
На майстер-класі кожен зможе:
– відчути атмосферу справжнього свята;
– дізнатись традиції та цікаві історії про Новорічно-різдвяний вінок;
– власноручно створити ідеальний Новорічно-різдвяний вінок;
– навчитись цікавих технік та попрацювати з особливими матеріалами;
– познайомитись та поспілкуватись з творчими людьми, знайти нових друзів та однодумців;
– отримати неповторні фото прикрасивши віночками креативну ялиноньку новорічної фотозони.
Участь у майстер-класі відбувається за попереднім записом.