Олександрійців запрошують на Новорічний майстер-клас

Напередодні Новорічних свят олександрійців запрошують до Олександрійського районного будинку культури на зустріч і майстер-клас з Вітою Войтенко з виготовлення Новорічно-різдвяного вінка – особливого новорічного елементу й прикраси.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійського районного будинку культури.

Зустріч відбудеться 21 грудня о 16:00 за адресою вул. Діброви 27.

На майстер-класі кожен зможе:

– відчути атмосферу справжнього свята;

– дізнатись традиції та цікаві історії про Новорічно-різдвяний вінок;

– власноручно створити ідеальний Новорічно-різдвяний вінок;

– навчитись цікавих технік та попрацювати з особливими матеріалами;

– познайомитись та поспілкуватись з творчими людьми, знайти нових друзів та однодумців;

– отримати неповторні фото прикрасивши віночками креативну ялиноньку новорічної фотозони.

Участь у майстер-класі відбувається за попереднім записом.

