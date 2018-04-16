Олександрійців запрошують на презентацію нової книги відомої української письменниці

На зустріч з відомою українською письменницею, журналісткою, сценаристкою, поетесою, авторкою проекту «Літературний туризм» – Лорою Підгірною 25 квітня запрошують усіх поціновувачів сучасної української літератури.

Про це на сторінці у фейсбук повідомила Олександрійська центральна міська бібліотека.

Зустріч пройде о 13:00 в приміщенні Олександрійської міської центральної бібліотеки ім. О.Пушкіна (читальна зала – вул. Г.Усика, 41), де відбудеться презентація її нової книги «Пригоди Марка Шведа. Печатка Святої Маргарити».