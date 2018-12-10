Олександрійців запрошують на вакантні посади до місцевого відділу поліції

Сьогодні, 10 грудня, розпочався прийом оnline-анкети та документів на вакантні посади поліцейського ізолятора тимчасового тримання та поліцейського сектору реагування патрульної поліції в Олександрійському відділі поліції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП Кіровоградської області.

Прийом анкет триватиме до 21.12.2018 року.

Для отримання будь-якої додаткової інформації щодо майбутніх конкурсів на посади в поліції, ви можете звернутися за телефоном (050)-383-99-96, (067)-523-10-90 та електронною адресою nabir.police.kg@gmail.com.