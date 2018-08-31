Олександрійців запрошують на вакантні посади слідчих до Національної поліції

Оголошення про конкурс на посади 10 слідчих в Кіровоградській області оголосили в середу, 29 серпня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Системи відбору кадрів ГУ НП.

Так, 10 вакансій розподілені таким чином: в Кропивницький відділ поліції наберуть 6 слідчих, в Новоукраїнський лише одного, а в Олександрійський трьох.

Прийом документів триватиме до 11 вересня. Далі на конкурсантів очікує тестування, військово-лікарська комісія, фізичні випробування та психологічні тести. Серед вимог до кандидатів – громадянство України, вікові обмеження, вища освіта ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство» та «Право» та знання законодавства.

Пропонують майбутнім слідчим заробітну плату від 10000 грн після успішного проходження первинної професійної підготовки та соціальне забезпечення згідно діючого законодавств.