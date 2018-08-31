Олександрійців запрошують на вакантні посади слідчих до Національної поліції

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Оголошення про конкурс на посади 10 слідчих в Кіровоградській області оголосили в середу, 29 серпня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Системи відбору кадрів ГУ НП.

Так, 10 вакансій розподілені таким чином: в Кропивницький відділ поліції наберуть 6 слідчих, в Новоукраїнський лише одного, а в Олександрійський трьох.

Прийом документів триватиме до 11 вересня. Далі на конкурсантів очікує тестування, військово-лікарська комісія, фізичні випробування та психологічні тести.  Серед вимог до кандидатів – громадянство України, вікові обмеження, вища освіта ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство» та «Право» та знання законодавства.

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Пропонують майбутнім слідчим заробітну плату від 10000 грн після успішного проходження первинної професійної підготовки та соціальне забезпечення згідно діючого законодавств.

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